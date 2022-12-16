الدرجة الثانية - المستقبل يحقق انتصاره الأول.. وبترول أسيوط في صدارة الصعيد رغم الخسارة
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 17:45
كتب : FilGoal
حقق المستقبل سبورت فوزه الأول في مجموعة القاهرة بالجولة العاشرة، واستعاد بترول أسيوط صدارة مجموعة الصعيد.
وأقيمت اليوم 7 مباريات بواقع 5 في مجموعة القاهرة و2 في الصعيد.
مجموعة القاهرة
فاز المستقبل سبورت لأول مرة بهدف دون رد سجله أحمد شعراوي وجاء على حساب العبور.
وتفوق زد على إيسترن كومباني بنتيجة 2-1.
وسحق بتروجت خصمه النصر بنتيجة 5-2 وارتفع رصيده لـ 11 نقطة في المركز العاشر.
وتعادل كهرباء الإسماعيلية مع بورتو السويس بهدف لكل فريق.
وفاز أيضا السكة الحديد على الإعلاميين بنتيجة 4-0، سجلها سيلا ومحمود كشلط وعبد الله بيكا ورضا الويشي.
مجموعة الصعيد
وخسر بترول أسيوط من ملوي وظل في الصدارة برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن مصر للمقاصة بالسقوط بنتيجة 2-1 من ملوي.
وتعادل الفيوم مع ديروط بهدف لكل فريق.
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