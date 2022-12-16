تسديدتان على المرمى.. بلاتي توريه رجل مباراة بيراميدز والإسماعيلي
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 17:35
كتب : FilGoal
حصد إبراهيم توريه لاعب بيراميدز جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي في الدوري المصري.
وشارك توريه في فوز بيراميدز بثنائية دون رد أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.
وارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة 14 في المركز الرابع فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 3 في المركز الـ16.
بلاتي توريه 👤 🌟🔵
رجل مباراة الاسماعيلي وبيراميدز #Presentationsports | #EPL pic.twitter.com/ZzbttSaR4G— presentation sports (@Presentation) December 16, 2022
وجاءت أرقام توريه كالآتي:
دقائق: 89
تمريرات صحيحة: 51 من 82
دقة التمرير: 82%
تسديدات: 2
لمس الكرة: 79
تمريرات في الثلث الهجومي: 3
استعادة الكرة: 11
عدد الالتحمات الهوائية الصحيحة: 6 من 13
نرشح لكم
بعد الفوز على فاركو.. مصيلحى يؤكد استمرار إيقاف مستحقات لاعبي الاتحاد الثالث من فريقه.. إلياس الجلاصي رجل مباراة المصري وحرس الحدود دون فوز.. بيراميدز يعمق جراح الإسماعيلي بثنائية حرس الحدود يفرض التعادل السلبي على المصري في الظهور الأول لـ حسام حسن مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الزمالك.. عواد يتصدى مجددا مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا اتصالات بشأن المشاركة في مونديال الأندية .. وخطوة متبقية تشكيل البنك الأهلي - أبو جبل في حراسة المرمى.. وسيسيه على مقاعد البدلاء أمام الزمالك تشكيل الزمالك - الجزيري ويوسف حسن يقودان الهجوم أمام البنك الأهلي