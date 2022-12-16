تسديدتان على المرمى.. بلاتي توريه رجل مباراة بيراميدز والإسماعيلي

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 17:35

كتب : FilGoal

إبراهيم توريه بيراميدز X مازيمبي

حصد إبراهيم توريه لاعب بيراميدز جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي في الدوري المصري.

وشارك توريه في فوز بيراميدز بثنائية دون رد أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة 14 في المركز الرابع فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 3 في المركز الـ16.

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وجاءت أرقام توريه كالآتي:

دقائق: 89

تمريرات صحيحة: 51 من 82

دقة التمرير: 82%

تسديدات: 2

لمس الكرة: 79

تمريرات في الثلث الهجومي: 3

استعادة الكرة: 11

عدد الالتحمات الهوائية الصحيحة: 6 من 13

الدوري المصري بيراميدز الإسماعيلي
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