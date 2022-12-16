الثالث من فريقه.. إلياس الجلاصي رجل مباراة المصري وحرس الحدود
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 17:22
كتب : FilGoal
حصد إلياس الجلاصي جائزة رجل مباراة المصري وحرس الحدود في الجولة السابعة من الدوري المصري.
وتعادل المصري وحرس الحدود 0-0 في المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.
ورفع المصري رصيده إلى 7 نقاط في المركز 11 بترتيب الدوري، فيما رفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز 17 (قبل الأخير).
وبات الجلاصي اللاعب الثالث من فريق المصري الذي يحصل على جائزة رجل المباراة خلال الموسم الحالي بعد الثنائي مروان حمدي وحسين السيد.
ماذا قدم الجلاصي في مواجهة حرس الحدود
عدد الدقائق: 90
أهداف: 0
صناعة أهداف: 0
دقة التمرير: %74
مرواغات ناجحة: 4
كرات طولية: 12
ويلعب المصري ضد المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل.
فيما يواجه حرس الحدود منافسه الزمالك يوم الثلاثاء.
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