الثالث من فريقه.. إلياس الجلاصي رجل مباراة المصري وحرس الحدود

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 17:22

كتب : FilGoal

إلياس الجلاصي - المصري - الإسماعيلي - الصور من حساب المصري

حصد إلياس الجلاصي جائزة رجل مباراة المصري وحرس الحدود في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتعادل المصري وحرس الحدود 0-0 في المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

ورفع المصري رصيده إلى 7 نقاط في المركز 11 بترتيب الدوري، فيما رفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز 17 (قبل الأخير).

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وبات الجلاصي اللاعب الثالث من فريق المصري الذي يحصل على جائزة رجل المباراة خلال الموسم الحالي بعد الثنائي مروان حمدي وحسين السيد.

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ماذا قدم الجلاصي في مواجهة حرس الحدود

عدد الدقائق: 90

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

دقة التمرير: %74

مرواغات ناجحة: 4

كرات طولية: 12

ويلعب المصري ضد المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل.

فيما يواجه حرس الحدود منافسه الزمالك يوم الثلاثاء.

المصري حرس الحدود
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