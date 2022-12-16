دون فوز.. بيراميدز يعمق جراح الإسماعيلي بثنائية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 17:01

كتب : FilGoal

بيراميدز

عمّق بيراميدز جراح الإسماعيلي بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف لتستمر النتائج السلبية للدروايش في الدوري المصري.

والتقى بيراميدز اليوم مع الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وسجل رمضان صبحي وإسلام عيسى وأحرز ياو أنور هدف الإسماعيلي الوحيد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة 14 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 3 في المركز16.

وتستمر سلسلة لا فوز الإسماعيلي، حيث فشل في تحقيق الفوز حتى الآن في الدوري، إذ خسر في 4 مباريات وتعادل في ثلاث.

التشكيل

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أحداث المباراة

بدأ بيراميدز بسيطرة كبيرة وافتتح أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 9 عن طريق رمضان صبحي بعد وصلت إليه بعد فشل تشتيت مدافعي الإسماعيلي ليسكنها في الشباك.

وضاعف النتيجة سريعا بعد 4 دقائق عن طريق إسلام عيسى الذي استغل خروج خاطيء من حارس المرمى لتصل إلى عيسى ويسددها في الشباك.

وهدد ياو أنور لاعب الإسماعيلي مرمى بيراميدز لكن تسديدته تمر بجانب القائم الأيمن.

وعاد ياو أنور وسجل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 33 بعد تمريرة خاطئة من مدافع بيراميدز، لتصل الكرة إلى ياو أنور الذي اقتحم منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية داخل الشباك.

وحاول بيراميدز عند الدقيقة 39 لتوسيع الفارق عن طريق تصويبة من محمد حمدي من خارج منطقة الجزاء بعد كرة مرتدة من دفاعات الإسماعيلي لترتد الكرة من العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول عصام صبحي من الطرف الأيمن لصالح الإسماعيلي تهديد المرمى لكن أمسكها حارس المرمى بنجاح.

وتواصلت محاولات الإسماعيلي لإدراك التعادل عن طريق انطلاقة رائعة من باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي من وسط الملعب وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وعاد بيراميدز للسيطرة من جديد بعد اختراق من محمد حمدي لاعب بيراميدز بعد مراوغة عصام صبحي ليسدد كرة من يسار منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ولم تسفر المباراة عن أي محاولات من الجانب الطرفين خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة لتنتخي بفوز بيراميدز بنتيجة 2-1.

الدوري المصري الإسماعيلي بيراميدز
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