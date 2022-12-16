حرس الحدود يفرض التعادل السلبي على المصري في الظهور الأول لـ حسام حسن

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

المصري وحرس الحدود

فرض نادي حرس الحدود نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف على منافسه المصري البورسعيدي.

وتعادل المصري وحرس الحدود 0-0 في المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وشهدت المباراة الظهور الأول لحسام حسن المدير الفني الجديد للنادي المصري خلفا لإيهاب جلال.

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وحقق حرس الحدود التعادل للمباراة الثالثة هذا الموسم بمنافسات الدوري.

ورفع المصري رصيده إلى 7 نقاط في المركز 11 بترتيب الدوري، فيما رفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز 17 (قبل الأخير).

أحداث المباراة

تبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللعب في الدقائق الأولى من المباراة.

وشهدت الدقيقة السابعة أخطر فرص النادي المصري بعد تسديدة قوية من فرانك إيتوجا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد فوزي ثم ارتطمت في القائم الأيسر ومرت خارج الملعب.

وجاء رد حرس الحدود عن طريق مصطفى جمال الذي سدد بقوة لكنها محمود جاد تصدى لها لينقذ فرصة هدف محقق.

وواصل حرس الحدود ضغطه الهجومي وأهدر وجيه عبد الحكيم فرصة هدف محقق ووضع الكرة بجوار مرمى محمود جاد بعد إنفراد تام.

وطالب لاعبو المصري لاعبو المصري بالحصول على ركلة جزاء بعد لسمة يد لكن حكم المباراة قرر استئناف اللعب.

وفشلت محاولات المصري المستمرة من أجل تسجيل هدف التقدم وسط صمود دفاعي من لاعبي حرس الحدود.

ويلعب المصري ضد المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل.

فيما يواجه حرس الحدود منافسه الزمالك يوم الثلاثاء.

حرس الحدود المصري
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