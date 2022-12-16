تشكيل البنك الأهلي - أبو جبل في حراسة المرمى.. وسيسيه على مقاعد البدلاء أمام الزمالك

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 16:16

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي

يتواجد محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي في حراسة مرمى فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري المصري.

ويلتقي البنك الأهلي مع الزمالك على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتشهد المباراة غياب حمدي علاء للإصابة ومحمود الجزار للإيقاف.

وأعلن حلمي طولان المدير الفني لـ البنك الأهلي تشكيل فريقه كالآتي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد ياسين - أحمد العش - أسامة ابراهيم - إسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمود سيد - محمد فتحي - كريم بامبو - محمود قاعود - إسلام جابر

خط الهجوم: ناصر منسي

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحي و رزاق سيسيه و أحمد توفيق و عاصم صلاح و أحمد سعيد و أمير مدحت و موسي دياوارا ومحمد هلال وأسامة فيصل.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ13 برصيد 6 نقاط فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

البنك الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
الإسماعيلي دون فوز.. وبيراميدز يعمق جراحه بثنائية حرس الحدود يفرض التعادل السلبي على المصري في الظهور الأول لـ حسام حسن مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الزمالك.. الفرصة الأولى مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا اتصالات بشأن المشاركة في مونديال الأندية .. وخطوة متبقية تشكيل الزمالك - الجزيري ويوسف حسن يقودان الهجوم أمام البنك الأهلي التشكيل – باسم مرسي يقود الإسماعيلي.. ومصطفى فتحي على مقاعد بدلاء بيراميدز انتهت في الدوري المصري - المصري (0) - (0) حرس الحدود.. تعادل سلبي التشكيل – إيتوجا يقود هجوم المصري.. وزيكو أساسي لـ حرس الحدود
أخر الأخبار
الإسماعيلي دون فوز.. وبيراميدز يعمق جراحه بثنائية 3 دقيقة | الكرة المصرية
حرس الحدود يفرض التعادل السلبي على المصري في الظهور الأول لـ حسام حسن 8 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الزمالك.. الفرصة الأولى 17 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا اتصالات بشأن المشاركة في مونديال الأندية .. وخطوة متبقية 48 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل البنك الأهلي - أبو جبل في حراسة المرمى.. وسيسيه على مقاعد البدلاء أمام الزمالك 48 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - الجزيري ويوسف حسن يقودان الهجوم أمام البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مونت كارلو: معاناة ثنائي جديد في منتخب فرنسا من نزلة برد.. وموقف رابيو وأوباميكانو ساعة | قطر 2022
مؤتمر الركراكي: اتفق مع الاتحاد المغربي في الشكوي لـ فيفا.. وتأكد غياب قائد الفريق ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا