تشكيل البنك الأهلي - أبو جبل في حراسة المرمى.. وسيسيه على مقاعد البدلاء أمام الزمالك

يتواجد محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي في حراسة مرمى فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري المصري.

ويلتقي البنك الأهلي مع الزمالك على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتشهد المباراة غياب حمدي علاء للإصابة ومحمود الجزار للإيقاف.

وأعلن حلمي طولان المدير الفني لـ البنك الأهلي تشكيل فريقه كالآتي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد ياسين - أحمد العش - أسامة ابراهيم - إسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمود سيد - محمد فتحي - كريم بامبو - محمود قاعود - إسلام جابر

خط الهجوم: ناصر منسي

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحي و رزاق سيسيه و أحمد توفيق و عاصم صلاح و أحمد سعيد و أمير مدحت و موسي دياوارا ومحمد هلال وأسامة فيصل.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ13 برصيد 6 نقاط فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.