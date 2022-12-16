تشكيل الزمالك - الجزيري ويوسف حسن يقودان الهجوم أمام البنك الأهلي

عاد سيف الدين الجزيري لقيادة هجوم نادي الزمالك خلال مواجهة البنك الأهلي بعد غيابه عن المباريات الماضية.

ويتواجد يوسف حسن للمباراة الثانية على التوالي في تشكيلة المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي ضمن الجولة الاسبعة من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي - مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد –أحمد فتوح

الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – أحمد مصطفى "زيزو"

الهجوم: يوسف حسن – سيف الجزيري