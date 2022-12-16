مونت كارلو: معاناة ثنائي جديد في منتخب فرنسا من نزلة برد.. وموقف رابيو وأوباميكانو

يعاني ثنائي خط دفاع منتخب فرنسا، رافائيل فاران وإبراهيما كوناتي من الإصابة بنزلة برد بحسب راديو مونت كالو الفرنسي.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة الأرجنتين يوم الأحد المقبل ضمن نهائي كأس العالم 2022.

وبحسب راديو مونت كارلو، فإن رافائيل فاران وإبراهيما كوناتي تعرضا للإصابة بنزلة برد. ولكن وضعهما الصحي غير مقلق وسيتم متابعة حالتهما خلال مران اليوم الجمعة.

وأضاف التقرير أن دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو اللذان تعرضا للمرض خلال الأسبوع المنصرم، تحسنت حالتهما بشكل ملحوظ وخاضا تدريب يوم أمس.

وأوضح أن كينجسلي كومان لم يتعافى حتى الآن وليس من المؤكد إذا ما كان سيشارك في مران اليوم أم سيغيب.

وكان ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قد طمأن جماهير بلاده على حالة المصابين في صفوف فريقه قبل نهائي كأس العالم 2022.

وشهدت مباراة نصف النهائي بين فرنسا والمغرب غياب دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو عنها للمرض.

وتحدث ديشامب قائلا: "دايوت سيكون لائقا للنهائي".

وأضاف "لم يكن دايوت لائقا بنسبة 100% للقاء المغرب ولهذا لم يبدأ المباراة، لكنه سيعود".

وأكمل "منذ يوم السبت الماضي لم يكن بحالة جيدة لثلاثة أيام وعاد للتدرب ولكنه عانى من نزلة برد والتي أثرت عليه ولهذا قررت عدم إشراكه ضد المغرب".

وعن رابيو قال ديشامب: "أدريان كان مريضا وبقى في الفندق، والآن أمامنا عدة أيام حتى النهائي ومن المتوقع أن يكون بحالة أفضل ومتاحا للنهائي".

وبسؤاله عن انتشار نزلات البرد في معسكر فرنسا قال: "نعرف أن هناك مرض بسبب انخفاض درجات الحرارة في الدوحة ولكننا نتخذ احتياطنا حتى لا ينتشر المرض".

وتأهل منتخت فرنسا إلى نهائي كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي بعد التتويج بلقب 2018.

ووصل منتخب فرنسا إلى تلك المرحلة بعدما تخطي المغرب في نصف نهائي المسابقة بهدفين دون رد.

فيما تأهلت الأرجنتين بعد الفوز أمام كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي.

ويلتقي الديوك بالأرجنتين في مباراة مكررة من ثمن نهائي كأس العالم 2018 عندما فاز المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-3.