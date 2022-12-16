التشكيل – باسم مرسي يقود الإسماعيلي.. ومصطفى فتحي على مقاعد بدلاء بيراميدز
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 14:37
كتب : FilGoal
يتواجد مصطفى فتحي على مقاعد بدلاء بيراميدز خلال المواجهة المرتقبة ضد الإسماعيلي.
ويلعب بيراميدز ضد الإسماعيلي ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري.
وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:
المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: محمد الشيبي – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي
الوسط: محمد صادق – بلاتي توريه – إسلام عيسى
الهجوم: رمضان صبحي – فخري لاكاي – فخر الدين بن يوسف
في المقابل يعتمد أيمن الجمل المدير الفني للنادي الإسماعيلي على الثنائي باسم مرسي وياو أنو في قيادة هجوم الفريق.
وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة يبراميدز كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد كوكو
في الدفاع: عصام صبحي- محمد هاشم- باهر المحمدي- محمد الدسوقي
في الوسط: محمد مخلوف - عمر الوحش- محمد حسن- محمد الشامي
في الهجوم: باسم مرسي – ياو أنور.
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