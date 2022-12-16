التشكيل – باسم مرسي يقود الإسماعيلي.. ومصطفى فتحي على مقاعد بدلاء بيراميدز

يتواجد مصطفى فتحي على مقاعد بدلاء بيراميدز خلال المواجهة المرتقبة ضد الإسماعيلي.

ويلعب بيراميدز ضد الإسماعيلي ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: محمد صادق – بلاتي توريه – إسلام عيسى

الهجوم: رمضان صبحي – فخري لاكاي – فخر الدين بن يوسف

في المقابل يعتمد أيمن الجمل المدير الفني للنادي الإسماعيلي على الثنائي باسم مرسي وياو أنو في قيادة هجوم الفريق.

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة يبراميدز كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد كوكو

في الدفاع: عصام صبحي- محمد هاشم- باهر المحمدي- محمد الدسوقي

في الوسط: محمد مخلوف - عمر الوحش- محمد حسن- محمد الشامي

في الهجوم: باسم مرسي – ياو أنور.