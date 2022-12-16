انتهت في الدوري المصري - المصري (0) - (0) حرس الحدود.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمواجهة حرس الحدود والمصري في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السويس الجديد في تمام الساعة 3 إلا ربع في الجولة السابعة من المسابقة.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هـــنـــا

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نهاية المباراة

ق90 محاولات مستمرة من النادي المصري بحثا عن تسجيل هدف التقدم

ق78 عمرو السعداوي توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم أرسل تمريرة عرضية وشتتها الدفاع من على القائم الثاني.

ق 67 توقف المباراة بسبب إصابة المدافع إبراهيم القاضي بشد في العضل ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

ق58 مصطفى زيكو يهدر فرصة هدف مؤكد بعد إنفراد تام بمحمود جاد حارس المصري

ق53 عمرو السعداوي يرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء يبعدها الدفاع

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق2+45 لاعبو المصري يطالبون بالحصول على ركلة جزاء لكن جكم المباراة يقرر استئناف اللعب

ق37 محاولة جديدة خطيرة من نادي حرس الحدود عن طريق مصطفى صبحي الذي راوغ بشكل جيد ولكنه سدد بعيدا

ق35 وجيه عبد الحكيم يهدر فرصة هدف محقق ويضع الكرة بجوار مرمى محمود جاد بعد إنفراد تام

ق21 عمرو السعداوي يرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء يشتتها الدفاع من على القائم الثاني.

ق16 محمود جاد ينقذ فرصة هدف محقق بعد التصدي لتسديدة مصطفى جمال

ق7 تسديدة قوية من فرانك إيتوجا من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس محمد فوزي ثم ترتطم في القائم الأيسر وتمر خارج الملعب.

ق4 ضربة حرة ثابتة لنادي حرس الحدود بالقرب من منطقة جزاء المصري لكنها ترتطم بالحائط البشري

إنطلاق المباراة