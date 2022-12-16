التشكيل – إيتوجا يقود هجوم المصري.. وزيكو أساسي لـ حرس الحدود

يقود فرانك إيتوجا هجوم المصري خلال المواجهة المرتقبة ضد حرس الحدود.

ويلعب المصري ضد حرس الحدود ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وأعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري تشكيل الفريق في مواجهة حرس الحدود.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة حرس الحدود كالتالي:

المرمى: محمود جاد

الدفاع: عمرو السعداوي - عمرو طارق - إسلام ابو سليمة - أسامة الجزار

الوسط : إيزي ايميكا - عمرو موسى - زياد فرج

أمامهما: محمد عبد اللطيف جريندو - إلياس الجلاصي

الهجوم: فرانك إيتوجا

في المقابل أعلن أحمد أيوب المدير الفني لنادي حرس الحدود عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري.

ويعول أيوب على مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة المصري.

وجاء تشكيل حرس الحدود لمواجهة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – مؤمن عوض

الوسط: أحمد فيلكس – أحمد فتحي – مصطفى جمال

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمود ممدوح – وجيه عبد الحكيم>