انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1) (2) بيراميدز
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 14:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هـــنـــا
---------------------------------------
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق جووول لـ الإسماعيلي عن طريق ياو أنور.
ق 13 جووول ثاني لـ بيراميدز. بعد تمريرة من محمد صادق إلى فاخري لاكاي الذي انفرد بالمرمى لكن خروج موفق من حارس المرمى ومن ثم تصل الكرة إلى إسلام عيسى ليسدد الكرة داخل الشباك.
ق 9 جوول اول لـ بيراميدز. رمضان صبحي يفتتح أهداف بيراميدز بعد رمية تماس طولية داخل منطقة الجزاء شتتها باهر المحمدي ثم تصل إلى رمضان صبحي يسار منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل الشباك.
بداية المباراة
نرشح لكم
الإسماعيلي دون فوز.. وبيراميدز يعمق جراحه بثنائية حرس الحدود يفرض التعادل السلبي على المصري في الظهور الأول لـ حسام حسن مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الزمالك.. الفرصة الأولى مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا اتصالات بشأن المشاركة في مونديال الأندية .. وخطوة متبقية تشكيل البنك الأهلي - أبو جبل في حراسة المرمى.. وسيسيه على مقاعد البدلاء أمام الزمالك تشكيل الزمالك - الجزيري ويوسف حسن يقودان الهجوم أمام البنك الأهلي التشكيل – باسم مرسي يقود الإسماعيلي.. ومصطفى فتحي على مقاعد بدلاء بيراميدز انتهت في الدوري المصري - المصري (0) - (0) حرس الحدود.. تعادل سلبي