انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1) (2) بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق جووول لـ الإسماعيلي عن طريق ياو أنور.

ق 13 جووول ثاني لـ بيراميدز. بعد تمريرة من محمد صادق إلى فاخري لاكاي الذي انفرد بالمرمى لكن خروج موفق من حارس المرمى ومن ثم تصل الكرة إلى إسلام عيسى ليسدد الكرة داخل الشباك.

ق 9 جوول اول لـ بيراميدز. رمضان صبحي يفتتح أهداف بيراميدز بعد رمية تماس طولية داخل منطقة الجزاء شتتها باهر المحمدي ثم تصل إلى رمضان صبحي يسار منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل الشباك.

بداية المباراة