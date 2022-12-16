ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي في نسخة 2022 من كأس العالم للأندية

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجدل حول استضافة النسخة المقبلة من منافسات كأس العالم للأندية.

وأعلن فيفا بشكل رسمي استضافة المغرب لبطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2022.

وتقام البطولة من 1 فبراير 2023 حتى 11 من الشهر ذاته.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد بطل إفريقيا، فيما يشارك الهلال السعودي ممثل قارة آسيا.

ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي

الوداد توج بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022 بعد الفوز على الأهلي في النهائي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وسيشارك الوداد المغربي كمستضيف، بالتالي يحق لـ الأهلي المشاركة كممثل عن القارة الإفريقية وفقًا للائحة البطولة، إذ حصد وصافة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنص الفقرة الرابعة من لائحة كأس العالم للأندية على ألا يسمح لفريقين من دولة واحدة المشاركة في البطولة وبحسب تلك الفقرة سيشارك الوداد ممثلا للمغرب على أن يشارك الأهلي كممثل لقارة إفريقيا.

واقعة متكررة

وسبق وأن شارك وصيف البطولة القارية في بطولة كأس العالم في مرتين بسبب اللائحة التي تمنع مشاركة فريقين من دولة واحدة في المسابقة.

الواقعة الأولي في كأس العالم للاندية نسخة 2007 وكان نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني هو بطل دوري أبطال آسيا والمقرر مشاركته بالبطولة إلا أنه تم احتسابه كمستضيف وشارك نادي سباهان أصفهان الإيراني وهو وصيف بطولة دوري أبطال آسيا .

وحقق ميلان الإيطالي اللقب في عام 2007 بعد الفوز علي بوكا جونيورز بنتيجة 4-2.