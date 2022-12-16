جريزمان: لدينا نهائي معقد أمام ميسي وجماهير الأرجنتين

وصف أنطوان جريزمان لاعب فرنسا مباراة نهائي كأس العالم بـ "المعقدة" بمواجهة ليونيل ميسي وجماهير الأرجنتين.

ويلتقي منتخب فرنسا بمنافسه الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 الأحد المقبل في 7 مساء على استاد لوسيل.

وقال جريزمان في تصريحات عبر شبكة TF1 الفرنسية: "ستكون المباراة النهائية معقدة للغاية، بمواجهة ليو ميسي وملعب مليء بمشجعي الأرجنتين".

وأضاف "لكن نحن لدينا فريق جيد للغاية ومدرب كذلك، نحن نثق في ما لدينا، وسنكون مستعدين من أجل تلك المباراة".

وتابع "ستكون مباراة جيدة للغاية، الأرجنتينيون أقوياء، وعملوا بشكل جيد منذ بداية البطولة".

وأتم "ميسي هاديء ويعلم ما يريده، الأمر متروك لنا للاستعداد للمباراة. سنتعافى بشكل جيد وسنفعل ما بوسعنا لنكون على أتم حالة الأحد المقبل".

ويعيش جريزمان أفضل لحظاته الكروية رفقة منتخب فرنسا مع أدوار جديدة في مركز الارتكاز ليطلق عليه "جريزمان كانتي".

وتأهل منتخت فرنسا إلى نهائي كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي بعد التتويج بلقب 2018.

ووصل منتخب فرنسا إلى تلك المرحلة بعدما تخطي المغرب في نصف نهائي المسابقة بهدفين دون رد.

فيما تأهلت الأرجنتين بعد الفوز أمام كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي.

ويلتقي الديوك بالأرجنتين في مباراة مكررة من ثمن نهائي كأس العالم 2018 عندما فاز المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-3.

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