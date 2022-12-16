فلافيو: لم أفكر في اللعب لـ الزمالك.. وأحلم بتدريب الأهلي

يحلم الأنجولي أمادو فلافيو بالحصول على فرصة تولي مهمة المدير الفني للنادي الأهلي مستقبلا.

وقال فلافيو عبر أون تايم سبورتس: "الإصابة في الركبة أنهت مسيرتي. توجهت للعمل كمدرب وعملت لمدة 7 سنوات مع بترو أتليتكو في الجهاز المعاون مع 3 مدربين أجانب ومنذ العام الماضي أتولى تدريب الفريق الرديف وأسير بخطى جيدة".

وواصل " دائما لابد أن نحلم بصوت عالي. أنا في أسير في طريق جيد بهذه المهنة ومن الممكن العودة إلى الأهلي في يوم من الأيام كمدير فني، ولكن مطالب بتقديم أقصى ما لدي في الفرق التي أتولى تدريبها".

اللعب في الزمالك

وأجاب فلافيو عن تفكيره مسبقا في اللعب بقميص نادي الزمالك وقال: "اللعب في الزمالك؟ بعد ذهابي إلى الأهلي لم أفكر على الاطلاق في هذا الأمر".

وأضاف "لعبت في صفوف ليرس البلجيكي بعد تدخل نادر شوقي مدير النادي في ذلك التوقيت. خوضت تجربة جيدة باللعب في أوروبا ثم عدت إلى أنجولا عن طريق بترو أتليتكو ولعبت موسمين وشاركت أمام الإسماعيلي في البطولة الكونفدرالية".

وزار فلافيو، مهاجم الأهلي السابق المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح الثلاثاء الماضي على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الترحيب بـ فلافيو الذي شاهد مران الفريق ودخل في حوار جانبي معه.

وحرص فلافيو على زيارة النادي وحضور المران وذلك على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في فعاليات قرعة دوري أبطال إفريقيا.