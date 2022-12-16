فلافيو: لم أفكر في اللعب لـ الزمالك.. وأحلم بتدريب الأهلي

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

فلافيو

يحلم الأنجولي أمادو فلافيو بالحصول على فرصة تولي مهمة المدير الفني للنادي الأهلي مستقبلا.

وقال فلافيو عبر أون تايم سبورتس: "الإصابة في الركبة أنهت مسيرتي. توجهت للعمل كمدرب وعملت لمدة 7 سنوات مع بترو أتليتكو في الجهاز المعاون مع 3 مدربين أجانب ومنذ العام الماضي أتولى تدريب الفريق الرديف وأسير بخطى جيدة".

وواصل " دائما لابد أن نحلم بصوت عالي. أنا في أسير في طريق جيد بهذه المهنة ومن الممكن العودة إلى الأهلي في يوم من الأيام كمدير فني، ولكن مطالب بتقديم أقصى ما لدي في الفرق التي أتولى تدريبها".

أخبار متعلقة:
ديشامب: من الصعب إيقاف ميسي إن لم يكن مريضا كشري: نريد الحصول على حقوقنا.. وهذه أسباب الخسارة من المقاولون العرب مواعيد مباريات الجمعة 16 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك والإسماعيلي كرة سلة – الزماالك يعلن التعاقد مع الأمريكي أو جاي مايو

اللعب في الزمالك

وأجاب فلافيو عن تفكيره مسبقا في اللعب بقميص نادي الزمالك وقال: "اللعب في الزمالك؟ بعد ذهابي إلى الأهلي لم أفكر على الاطلاق في هذا الأمر".

وأضاف "لعبت في صفوف ليرس البلجيكي بعد تدخل نادر شوقي مدير النادي في ذلك التوقيت. خوضت تجربة جيدة باللعب في أوروبا ثم عدت إلى أنجولا عن طريق بترو أتليتكو ولعبت موسمين وشاركت أمام الإسماعيلي في البطولة الكونفدرالية".

وزار فلافيو، مهاجم الأهلي السابق المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح الثلاثاء الماضي على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الترحيب بـ فلافيو الذي شاهد مران الفريق ودخل في حوار جانبي معه.

وحرص فلافيو على زيارة النادي وحضور المران وذلك على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في فعاليات قرعة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي الزمالك فلافيو
نرشح لكم
ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي في نسخة 2022 من كأس العالم للأندية كشري: نريد الحصول على حقوقنا.. وهذه أسباب الخسارة من المقاولون العرب مواعيد مباريات الجمعة 16 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك والإسماعيلي حسام حسن: المصري يمر بظروف صعبة .. ورسالة للجماهير الجمل: حالة لاعبي الإسماعيلي تتطلب العمل النفسي أكثر من التكتيكي قائمة الإسماعيلي - أيمن الجمل يختار 22 لاعبا أمام بيراميدز.. وعودة صالح جمعة نادر قمر الدولة يدير مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري قائمة فيوتشر - علي ماهر يختار 22 لاعبا للقاء الأهلي.. وغياب ناصر ماهر وأحمد عاطف
أخر الأخبار
إنفانتينو يكشف عن النظام الجديد لـ كأس العالم للأندية 26 دقيقة | قطر 2022
ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي في نسخة 2022 من كأس العالم للأندية 27 دقيقة | الكرة المصرية
المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 57 دقيقة | الوطن العربي
جريزمان: لدينا نهائي معقد أمام ميسي وجماهير الأرجنتين 2 ساعة | قطر 2022
فلافيو: لم أفكر في اللعب لـ الزمالك.. وأحلم بتدريب الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
ديشامب: من الصعب إيقاف ميسي إن لم يكن مريضا 2 ساعة | قطر 2022
كشري: نريد الحصول على حقوقنا.. وهذه أسباب الخسارة من المقاولون العرب 3 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الجمعة 16 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك والإسماعيلي 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 3 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا 4 دوري أبطال إفريقيا - مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات.. بداية ونهاية في مصر