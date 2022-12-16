ديشامب: من الصعب إيقاف ميسي إن لم يكن مريضا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 11:09

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين - فرنسا

شدد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا على صعوبة السيطرة على ليونيل ميسي عندما يواجه الديوك منتخب الأرجنتين.

ويلتقي منتخب فرنسا بنظيره الأرجنتين الأحد المقبل على استاد لوسيل في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقال ديشامب في تصريحات لشبكة TF1: "إيقاف ميسي؟ حتما سنفكر في الأمر، سيكون هناك احتياطات علينا اتخاذها للحد من تأثيره في الملعب".

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وأضاف "قبل أربع سنوات عندما واجهنا الأرجنتين في ثمن نهائي 2018 توقعنا أنه سيكون على الجانب الأيمن، ثم تفاجأنا أنه يلعب كمهاجم وهمي".

وتابع "أنه أيضا يحب اللعب كصانع ألعاب لأن يكون أكثر حرية في هذا الدور".

وواصل ضاحكا "سيكون من الصعب تحديد أين سيلعب لوضع خطة من أجله إلا إذا لم يكن مريضا. ولا أتمنى ذلك بالفعل".

وتأهل منتخت فرنسا إلى نهائي كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي بعد التتويج بلقب 2018.

ووصل منتخب فرنسا إلى تلك المرحلة بعدما تخطي المغرب في نصف نهائي المسابقة بهدفين دون رد.

فيما تأهلت الأرجنتين بعد الفوز أمام كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي.

ويلتقي الديوك بالأرجنتين في مباراة مكررة من ثمن نهائي كأس العالم 2018 عندما فاز المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-3.

كأس العالم الأرجنتين فرنسا
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