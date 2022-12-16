كشري: نريد الحصول على حقوقنا.. وهذه أسباب الخسارة من المقاولون العرب

كشف أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني لنادي إنبي عن أسباب خسارة فريقه على يد المقاولون العرب.

وقلّب المقاولون العرب تأخره 2-0 لفوز على إنبي بنتيجة 3-2 في الجولة السابعة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وقال كشري عبر قناة المحور: "نريد الحصول على حقوقنا. هل لو كنا نرتدي قميص آخر لاختلف الأمر؟. القرارات التحكيمية في مباراة المقاولون العرب جعلتنا في حالة توتر وشد عصبي. كان لنا ركلة جزاء واضحة لم تحتسب بعد التدخل على قفة (أحمد أمين)".

وأضاف "لاعبو إنبي لم يتعاملوا مع المباراة بجدية بعد التقدم مبكرا بهدفين والأخطاء الفردية كلفتنا الهزيمة".

وشدد "بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدفين ولكن حزين بسبب الخسارة بعد سيطرة تامة على مجريات المباراة. لا أستطيع التدخل في القرارات الخاصة بكل لاعب وسنحاول تصحيح الأخطاء قدر المستطاع".

واختتم "إريك تراوري لم يشارك في التشكيل الأساسي بسبب عودته من الإصابة وغيابه عن المباريات السابقة. فريق إنبي يسير بشكل جيد وقدم مباريات كبيرة ضد الزمالك والبنك الأهلي وبيراميدز وأداء الفريق غير مقلق تماما".

سجل لذئاب الجبل: لؤي وائل وجوزيف أوشايا (2)، فيما سجل لإنبي: أحمد أمين "قفة" ورفيق كابو.

وحقق المقاولون العرب فوزه السادس تاريخيا على إنبي في الدوري، مقابل 18 انتصار للفريق البترولي و10 تعادلات خلال 34 مباراة سابقة.