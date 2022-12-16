مواعيد مباريات الجمعة 16 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك والإسماعيلي
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 10:27
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
ويلتقي الأهلي بنظيره فيوتشر فيما يستضيف البنك الأهلي منافسه الزمالك.
تعرف على جميع مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة من هـــــنــــا
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الدوري المصري
الإسماعيلي يستضيف بيراميدز في 3 إلاربع على ملعب الإسماعيلية عبر أون تايم سبورتس 1.
المصري يحل ضيفا على حرس الحدود على استاد السويس الجديد في 3 إلا ربع عبر أون تايم سبورتس 3.
البنك الأهلي يستضيف الزمالك على ملعب القاهرة في 5 مساء عبر أون تايم سبورتس 2.
ويواجه الأهلي نظيره فيوتشر في 7 مساء على ملعب We السلام عبر أون تايم سبورتس 1.
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كأس سوبر دبي
يواجه ليفربول نظيره ميلان في مباراة ودية ضمن مباريات كأس سوبر دبي في 5 والنصف على ملعب آل مكتوم.
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الدوري السعودي
يحل النصر ضيفا على الرائد في 5 مساء على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله بريدة.
فيما يستضيف الهلال منافسه الباطن في 7 والنصف على استاد الأمير فيصل بن فهد.