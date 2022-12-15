حسام حسن: المصري يمر بظروف صعبة .. ورسالة للجماهير

قال حسام حسن المدير الفني الجديد للمصري إن ناديه يمر بظروف صعبة قبل لقاء حرس الحدود تتمثل في نواقص فنية وعددية بسبب الإصابات.

ويواجه المصري منافسه حرس الحدود في ملعب السويس الجديد غدا الجمعة في سابع جولات الدوري المصري.

وتحدث حسام حسن عبر صفحة المصري الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "مجلس الإدارة بقيادة كامل أبو علي لديه طموحات تليق بجمهور المصري والنادي وعلى يقين بأن هناك انتعاشة كبيرة للنادي نتيجة المساندة من الإدارة والكل يدعمنا وأتمنى أن يكون النجاح حليفنا".

وتابع المدرب العائد للمصري في ولاية خامسة حديثه "لا أقول هذه تولي مهمة بل تكليف من جماهير بورسعيد لأن لهم حب كبير للغاية لدي ومنذ بداية تعاملي مع رئيس النادي الأسبق السيد متولي وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع".

وتابع "في كل مرة نأتي يكون النادي به ظروف صعبة ولكننا نحاول تغيير كل شيء ونجتهد، نحب العمل في المكان المتواجدين فيه وأنا سعيد بذلك التكليف وبمساندة الجمهور نتمنى أن نسعد الجمهور".

وأكمل حسام حسن "فوجئت ببعض الإصابات العديدة والصعبة وخضت أول مران وعملت مع 14 لاعبا فقط من بينهم 3 حراس لذا اختيار الفريق للمباراة المقبلة صعبة جدا هذه من المرات القليلة التي يمر بها الفريق بنواقص فنية وإصابات".

وأردف "أريد أن يعرف الجميع ظروف النادي وأن نساعد بعضنا البعض وأن نحاول التغلب على النواقص الحالية".

وأضاف "نريد عبور الأربع مباريات المتبقية من الدور الأول وفي شهر يناير نحاول تعويض النقص في صفوف الفريق".

وأتم مدرب المصري حديثه قائلا: "أعدكم أن يكون المصري فريق يليق ببورسعيد والمساندة الكبيرة لن تتواجد إلا مع رؤيتهم للاعبين مخلصين في الملعب يقدمون كل ما لديهم".

الولايات السابقة

حسام حسن كان قد أنهى الموسم الماضي مدربا للمصري قبل أن يرحل عقب نهاية عقده مع الفريق ولم يتولى تدريب أي فريق منذ ذلك الوقت.

وقاد صاحب الـ56 عاما المصري خلال ولايته الأخيرة في 15 مباراة وخلالهم قاد الفريق لتحقيق الفوز في 6 مباريات وخسر 3 مباريات وتعادل في 6.

أما الولاية الأولى فكانت في عام 2008 واستمرت لـ27 مباراة فاز في 9 وتعادل 11 مرة وهُزم في 7 لقاءات.

وكانت الولاية الثانية في عام 2012 واستمرت لـ3 مباريات وفاز مرتين وتعادل مرة.

الولاية الثالثة كانت هي الأطول للعميد مع المصري حيث قاد الفريق البورسعيدي في 137 مباراة وفاز في 66 لقاء وتعادل في 41 مواجهة وهُزم في 30 مواجهة.

وكانت أبرز إنجازات المصري تحت إمرة حسام حسن هي الحصول على وصافة كأس مصر وكأس السوبر وبلوغ قبل نهائي الكونفدرالية وبطولة شمال إفريقيا.