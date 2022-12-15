الجمل: حالة لاعبي الإسماعيلي تتطلب العمل النفسي أكثر من التكتيكي

تحدث أيمن الجمل مدرب الإسماعيلي عن الاستعدادات لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الجمل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "حالة اللاعبين كانت تتطلب العمل على الجانب النفسي بشكل أكبر من التكتيكي".

وأضاف "المسافة بين مباراتي فيوتشر وبيراميدز قصيرة للغاية".

وتابع "اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة فيوتشر تدربوا بشكل كامل، فيما خضع الآخرون للاستشفاء".

وأوضح "كان ذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين والتأكد من عدم حدوث إصابات".

وواصل الجمل "أشكر اللاعبين على الأداء والتركيز والروح أمام فيوتشر، وبإذن الله سنتمكن من تحسين النتائج".

وانتهت المباراة السابقة بالتعادل مع فيوتشر بدون أهداف، وهو تعادل الإسماعيلي الثالث هذا الموسم من 6 مباريات، حيث لا يزال الدراويش بلا فوز.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

وتولى أيمن الجمل المسؤولية خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو عقب إقالته.