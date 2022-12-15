قائمة الإسماعيلي - أيمن الجمل يختار 22 لاعبا أمام بيراميدز.. وعودة صالح جمعة

اختار أيمن الجمل المدير الفني المؤقت لـ الإسماعيلي قائمة الفريق أمام بيراميدز قبل لقاء الجولة السابعة بين الفريقين.

ويستضيف الإسماعيلي على ملعبه، بيراميدز في الثالثة إلا الربع عصرا من غد الجمعة.

وستكون تلك المباراة الأولى للجمل مع الدراويش بعد إقالة الإسباني خوان كارلوس جاريدو من تدريب الفريق.

وضمت قائمة الدراويش 22 لاعبا، وعودة صالح جمعة بعد نهاية إيقافه لتراكم البطاقات.

وجاءت قائمة الإسماعيلي:

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو

الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد نصر – محمد دسوقي – أحمد محسن

الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي – محمد بيومي – محمد حسن – محمد بن خماسة – محمد مخلوف – محمود الشبراوي – محمد الشامي – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي – صالح جمعه – ياو أنور

الهجوم: باسم مرسي – فراس شواط

ويأمل الدراويش في تحقيق أول فوز لهم بالموسم بعد 6 جولات دون انتصار، فيحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

بينما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 11 نقطة وتكبد الخسارة الأولى في الموسم أمام الزمالك في الجولة الماضية.