نادر قمر الدولة يدير مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري

أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة إدارة مباراة البنك الأهلي والزمالك إلى الحكم نادر قمر الدولة.

ويحل الزمالك غدا الجمعة ضيفا على البنك الأهلي في استاد القاهرة لملاقاته في سابع جولات الدوري.

وسيعاون نادر قمر الدولة كل من أحمد صلاح وهاني خيري كمساعد أول وثاني.

فيما يتواجد محمود ناصف كحكم رابع.

ويقود تقنية الفيديو محمود الدسوقي ويعاونه شريف محمد عبد الله.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما خاض ست مباريات.

فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ12 بست نقاط من عدد المباريات ذاته.

وأدار نادر قمر الدولة ثلاث مباريات في الموسم الجاري من الدوري، كانت واحدة منهما للبنك الأهلي ضد المصري وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كما أنه أدار مباراة للزمالك ضد سموحة وفاز فيها الفارس الأبيض بهدفين دون رد.