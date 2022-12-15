قائمة فيوتشر - علي ماهر يختار 22 لاعبا للقاء الأهلي.. وغياب ناصر ماهر وأحمد عاطف

أعلن علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر قائمة مكونة من 22 لاعبا للقاء الأهلي في قمة الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي وفيوتشر في السابعة من مساء الجمعة على ملعب الأهلي we السلام في ختام مباريات الجولة.

وشهدت القائمة غيابات عديدة: ناصر ماهر – محمود مرعي – محمود شعبان – محمود رزق – محمد فاروق – بابا توندي – هشام عادل – أحمد عاطف..

وجاءت قائمة فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمود حمدي – أحمد يحيى

الدفاع: سعد سمير – علي الفيل – جوزيف جوناثان – عمر كمال عبد الواحد – باسم علي – طارق طه – هشام حافظ

الوسط: علي زعزع – عبد الله ياسين – غنام محمد – مهند لاشين – محمد رضا – كريم وليد

الهجوم: مصطفى البدري – أيمن الصفاقسي – عبد الكبير الوادي – عمر السعيد – مروان محسن – حاجي باري

ويحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 14 نقطة من 6 جولات، وهو الفريق الوحيد رفقة الأهلي والزمالك الذين لم يعرفوا طعم الخسارة حتى الآن في المسابقة.

بينما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات.