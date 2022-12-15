أمين عمر يدير مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلي وفيوتشر إلى الحكم أمين عمر.

ويواجه الأهلي منافسه فيوتشر في ملعبه WE السلام غدا الجمعة في سابع جولات الدوري المصري.

وسيعاون أمين عمر كل من هاني عبد الفتاح وعمر فتحي كمساعدين أول وثاني.

ويتولى أحمد ناصر مهمة الحكم الرابع.

فيما يتواجد في تقنية الفيديو سيد شعبان ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويتصدر الأهلي جدول التريتب بـ18 نقطة بعدما خاض ست مباريات.

فيما يأتي فيوتشر رابعا بـ14 نقطة من عدد المباريات ذاته.

وأدار أمين عمر ثلاث مباريات في الموسم الجاري من الدوري كانت واحدة منهما للأهلي أمام الداخلية وانتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف لهدف.

فيما ستكون هذه أول مرة يدير فيها أمين عمر مباراة لفيوتشر خلال الموسم الجاري.