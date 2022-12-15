مدافع كرواتيا: ميسي لاعب مختلف عندما يلعب مع الأرجنتين.. والأخطاء جزء من كرة القدم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 22:57

كتب : FilGoal

ميسي يسجل ويحتفل بهدفه أمام كرواتيا

وصف يوشكو جفارديول مدافع منتخب كرواتيا ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بأفضل لاعب في التاريخ وذلك عقب ملاقاته في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وفاز منتخب الأرجنتين على كرواتيا الثلاثاء الماضي بثلاثية دون رد ليتأهل لمواجهة فرنسا في النهائي.

في المقابل تحول منتخب كرواتيا لملاقاة المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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وشهدت مباراة كرواتيا والأرجنتين مرواغة ميسي لجفارديول بطريقة جميلة ليصنع الهدف الثالث وعن تلك اللقطة قال اللاعب الكرواتي: "لا يوجد لاعب لا يرتكب الأخطاء خاصة في الدفاع".

وأكمل لاعب كرواتيا في حديثه لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "الأخطاء جزء لا يتجزأ من الرياضة ولا بد أن يكون هناك المزيد، لكنني بالطبع سأحاول أجعلهم أقل عدد ممكن".

وعن ميسي قال: "لعبت أمامه من قبل ولكنه يصبح لاعبا مختلفا عندما يلعب مع الأرجنتين".

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