رابطة الأندية تعلن فوز محمد الشناوي بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة للدوري

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 22:51

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد المنستيري - محمد الشناوي

حصد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي جائزة أفضل لاعب عن الجولة الرابعة من الدوري المصري والمُقدمة رابطة الأندية المحترفة.

وتألق الشناوي أمام الاتحاد وتصدى لركلة جزاء في فوز الأهلي على زعيم الثغر بنتيجة 3-0.

وتصدى الشناوي لـ4 فرص خلال المباراة، بينها فرصتين من داخل منطقة الجزاء.

أخبار متعلقة:
ومن غيره؟ جوزيف أوشايا رجل مباراة المقاولون العرب وإنبي الرابع من زعيم الثغر.. ساليفو مورو رجل مباراة الاتحاد وفاركو الرابع من الموج الأزرق.. شريف رضا رجل مباراة الداخلية وسموحة سجل هدفا وصنع آخر.. محمد شكري رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وأسوان

وتم اختيار أفضل لاعب في الجولة بعد نهاية التصويت عبر حسابات رابطة الأندية المصرية المحترفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يُعلن منافسي الشناوي فحصد الجائزة مباشرة.

وبذلك يمتلك الأهلي العلامة الكاملة في جائزة رجل الجولة منذ بداية الموسم وحتى الجولة السادسة.

وأصبح حارس الأهلي خامس لاعب من فريقه يحصد الجائزة بعد كل من أليو ديانج وحمدي فتحي وكريم فؤاد وبرونو سافيو وأكرم توفيق.

محمد الشناوي الأهلي رجل الجولة الدوري المصري رابطة الأندية المصرية
نرشح لكم
حسام حسن: المصري يمر بظروف صعبة .. ورسالة للجماهير الجمل: حالة لاعبي الإسماعيلي تتطلب العمل النفسي أكثر من التكتيكي قائمة الإسماعيلي - أيمن الجمل يختار 22 لاعبا أمام بيراميدز.. وعودة صالح جمعة نادر قمر الدولة يدير مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري قائمة فيوتشر - علي ماهر يختار 22 لاعبا للقاء الأهلي.. وغياب ناصر ماهر وأحمد عاطف أمين عمر يدير مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري شوقي غريب يروي قصة إهدار جمال حمزة للوقت في 2001 قائمة المصري – غياب العراقي ومروان وعنتر ودغموم في اختيارات حسام حسن الأولى لمباراة حرس الحدود
أخر الأخبار
حسام حسن: المصري يمر بظروف صعبة .. ورسالة للجماهير ساعة | الكرة المصرية
أبو الرجال لـ في الجول: شاركت في 4 مباريات بـ كأس العالم 2022.. ولم أتلق اتصالا من كلاتنبرج ساعة | قطر 2022
الجمل: حالة لاعبي الإسماعيلي تتطلب العمل النفسي أكثر من التكتيكي 2 ساعة | الكرة المصرية
قائمة الإسماعيلي - أيمن الجمل يختار 22 لاعبا أمام بيراميدز.. وعودة صالح جمعة 2 ساعة | الكرة المصرية
نادر قمر الدولة يدير مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
قائمة فيوتشر - علي ماهر يختار 22 لاعبا للقاء الأهلي.. وغياب ناصر ماهر وأحمد عاطف 2 ساعة | الكرة المصرية
أمين عمر يدير مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
مدافع كرواتيا: ميسي لاعب مختلف عندما يلعب مع الأرجنتين.. والأخطاء جزء من كرة القدم 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 3 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا 4 دوري أبطال إفريقيا - مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات.. بداية ونهاية في مصر