رابطة الأندية تعلن فوز محمد الشناوي بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة للدوري

حصد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي جائزة أفضل لاعب عن الجولة الرابعة من الدوري المصري والمُقدمة رابطة الأندية المحترفة.

وتألق الشناوي أمام الاتحاد وتصدى لركلة جزاء في فوز الأهلي على زعيم الثغر بنتيجة 3-0.

وتصدى الشناوي لـ4 فرص خلال المباراة، بينها فرصتين من داخل منطقة الجزاء.

وتم اختيار أفضل لاعب في الجولة بعد نهاية التصويت عبر حسابات رابطة الأندية المصرية المحترفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

حسنًا.. بناءً على تعليقات وردود المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا 🗳 حامي عرين النادي الأهلي، محمد الشناوي هو لاعب الجولة الرابعة بعد تألقه اللافت خلال مواجهة #الأهلي_الاتحاد 🧤🦅#رابطة_الأندية_المحترفة https://t.co/9fu5aMcWhm pic.twitter.com/EhhmkHtv0O — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 15, 2022

ولم يُعلن منافسي الشناوي فحصد الجائزة مباشرة.

وبذلك يمتلك الأهلي العلامة الكاملة في جائزة رجل الجولة منذ بداية الموسم وحتى الجولة السادسة.

وأصبح حارس الأهلي خامس لاعب من فريقه يحصد الجائزة بعد كل من أليو ديانج وحمدي فتحي وكريم فؤاد وبرونو سافيو وأكرم توفيق.