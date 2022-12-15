ديشامب يطمئن جماهير فرنسا على حالة المصابين قبل نهائي كأس العالم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 22:43

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب - فرنسا

طمأن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا جماهير بلاده على حالة المصابين في صفوف فريقه قبل نهائي كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب فرنسا منافسه الأرجنتين يوم الأحد المقبل في نهائي كأس العالم في ملعب لوسيل.

وشهدت مباراة نصف النهائي بين فرنسا والمغرب أمس الأربعاء غياب دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو عنها للمرض.

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وتحدث ديشامب قائلا: "دايوت سيكون لائقا للنهائي".

وأضاف "لم يكن دايوت لائقا بنسبة 100% للقاء المغرب ولهذا لم يبدأ المباراة، لكنه سيعود".

وأكمل "منذ يوم السبت الماضي لم يكن بحالة جيدة لثلاثة أيام وعاد للتدرب ولكنه عانى من نزلة برد والتي أثرت عليه ولهذا قررت عدم إشراكه ضد المغرب".

وعن رابيو قال ديشامب: "أدريان كان مريضا وبقى في الفندق، والآن أمامنا عدة أيام حتى النهائي ومن المتوقع أن يكون بحالة أفضل ومتاحا للنهائي".

وبسؤاله عن انتشار نزلات البرد في معسكر فرنسا قال: "نعرف أن هناك مرض بسبب انخفاض درجات الحرارة في الدوحة ولكننا نتخذ احتياطنا حتى لا ينتشر المرض".

ديشامب فرنسا كأس العالم
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