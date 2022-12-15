شوقي غريب يروي قصة إهدار جمال حمزة للوقت في 2001

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 22:25

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - شوقي غريب

أبدى شوقي غريب مدرب المقاولون العرب سعادته بالعودة في النتيجة والفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال غريب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "لم نبدأ جيدا. كنا نصل للمرمى ولكننا نهدر".

وأضاف "رغم ذلك لم أكن أشك أبدا في قدرتنا على العودة إلى المباراة".

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وأوضح "نحن قادمون. لقد جددنا قوام الفريق بنسبة تصل إلى 60%، والروح حاضرة، وبدأ اللاعبون في تنفيذ ما نتدرب عليه بنسبة 70%".

وتابع غريب "لا زلنا نعالج الأخطاء ومع الوقت سنحسنها ونحولها لإيجابيات".

وكان شوقي غريب مدربا لمنتخب الشباب الذي فاز ببرونزية كأس العالم للشباب 2001، بالتغلب على باراجواي 1-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتحدث شوقي غريب عن الفارق بين الجيل الحالي وجيل 2001 قائلا: "اللاعب كان دوليا منذ عمر 18 أو 19 عاما، ولكننا لا زلنا نقول الآن على لاعب عمره 25 عاما إنه ناشيء".

وأوضح "في مباراة باراجواي تبقى من الوقت 3 دقائق وفقدت أعصابي، فجاء جمال حمزة باتجاهي وقال لي: ما المشكلة؟ 3 دقائق؟ سأهدرهم لك".

وواصل "بالفعل أخذ الكرة وراوغ البعض وتحصل على مخالفات وتمكن من إضاعة الوقت وانتهت المباراة بفوزنا".

الفوز رفع رصيد ذئاب الجبل لـ 10 نقاط في المركز الثامن من جدول الدوري قبل لقاء المصري الجولة المقبلة.

بينما توقف إنبي عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر وسيواجه الإسماعيلي في الجولة الثامنة.

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