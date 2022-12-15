كرة سلة – سيلاقي وحش القارة.. سبورتنج يعبر إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 22:23

كتب : محمد سمير

سبورتنج لكرة السلة سيدات

تأهل سبورتنج إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات، بفوزه على بورتس أوثوريتي الكيني بنتيجة 76-70.

ويواجه سبورتنج نظيره إنتر كلوب الأنجولي الذي اكتسح "ايه بي آر" الرواندي بنتيجة 94-53.

ووصل سبورتنج إلى المربع الذهبي للنسخة الثانية على التوالي والمرة الثانية في تاريخه عمومًا.

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وبات سبورتنج أكثر فريق مصري يحضر في المربع الذهبي لبطولة إفريقيا للسيدات، متفوقا على الأهلي ثالث النسخة الماضية.

وأنهى سبورتنج الفترة الأولى من مباراته أمام بورتس أوثوريتي بالتأخر 16-15.

لكن سيدات سبورتنج انتفضن وأنهين الفترة الثانية بفارق 3 نقاط، ثم وسعن الفارق إلى 8 نقاط مع نهاية الفترة الثالثة، قبل أن تنتهي المباراة بفارق 6 نقاط في نهاية المطاف.

وواصلت الأمريكية سييرا جاناي ديلارد تألقها وسجلت 22 نقطة لـ سبورتنج، كما قدمت 5 تمريرات حاسمة، وافتكت الكرة 4 مرات، وتابعت الكرة في 3 مناسبات.

وتقدّمت جاناي ديلارد للمركز الخامس في قائمة هدافي النسخة الحالية برصيد 73 نقطة.

وتقام مباراة سبورتنج أمام إنتر كلوب في تمام الثامنة مساء غد الجمعة.

وتصدر إنتر كلوب مجموعته في الدور الأول بـ 4 انتصارات، فيما حل سبورتنج في المركز الثاني بمجموعته خلف فيروفياريو مابوتو الموزمبيقي بانتصارين وهزيمة.

ولم يسبق أن تُوج أي فريق مصري باللقب على الإطلاق وكان الإنجاز الأفضل للأهلي الذي احتل المركز الثالث في نسخة 2019 في القاهرة بتغلبه على سبورتنج صاحب المركز الرابع وقتها.

ويحمل فيروفياريو دي مابوتو اللقب في آخر نسختين، بينما حل إنتر كلوب -منافس سبورتنج المقبل- ثانيا في النسخة الماضية بعد خسارته في نهائي مجنون بفارق نقطة وحيدة.

كما حل إنتر كلوب ثانيا في نسخة 2018 قبل الماضية كذلك.

إجمالا يعد إنتر كلوب عملاق البطولة بتتويجه باللقب 5 مرات، مع حلوله ثانيا في 3 مناسبات.

وتواجد إنتر كلوب في 9 من آخر 10 نهائيات أقيمت لبطولة إفريقيا.

سبورتنج بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات
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