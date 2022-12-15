كرة يد - تعادل مصري.. دينامو بوخارست وفيزبريم يتعادلان في دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل نتيجة مباراة دينامو بوخارست الروماني وفيزبريم المجري بنتيجة 31-31 في الجولة العاشرة من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، بمشاركة الثلاثي المصري: يحيى الدرع وممدوح هاشم وعلي زين.

وشهدت المباراة غياب يحيى خالد بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأسبوع الماضي.

وعرف اللقاء 14 هدفا مصريا للثلاثي، بواقع 4 للدرع لبطل المجر.

فيما سجل ممدوح هاشم 6 وعلي زين 4 لصالح دينامو بوخارست.

The assist from Ali Zein was quite a beauty...but things don't always turn the right way when @Rodrigao016 is on the goal 🙅‍♂️#ehfcl @telekomveszprem pic.twitter.com/W0AZCTk41N — EHF Champions League (@ehfcl) December 15, 2022

كما تحصل علي زين على بطاقة صفراء في اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فيزبريم بنتيجة 16-13.

وفي الشوط الثاني استطاع أصحاب الأرض من إدارك التعادل بفضل نتيجة 18-15.

وتألق حارس دينامو خليفة غضبان وفي التصدي لتسديدة رمية مباشرة في الثانية الأخيرة ليحسم نقطة التعادل لكل فريق.

RESULT: Not for the faint-hearted! 😵‍💫Petar Nenadic and @telekomveszprem could have taken the victory in the very last second of the game — but Khalifa Ghedbane saved it and Dinamo Bucuresti celebrate this 31:31 draw 👏#ehfcl #HandmadeHistory pic.twitter.com/5zsfKp1YkC — EHF Champions League (@ehfcl) December 15, 2022

ولم يخسر دينامو على أرضه للموسم الثاني على التوالي من فيزبريم.

التعادل الثاني على التوالي لبوخارست في المسابقة رفع رصيده لـ 11 نقطة في المركز الرابع.

بينما ظل فيزبريم ثانيا برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان والذي خسر من ماجديبورج الألماني بنتيجة 33-37.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة لربع النهائي من كلا المجموعتين في انتظار نتائج الملحق والتي يتأهل لها أصحاب الترتيب من الثالث إلى السادس.