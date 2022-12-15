كرة يد - تعادل مصري.. دينامو بوخارست وفيزبريم يتعادلان في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 22:17

كتب : FilGoal

علي زين - دينامو بوخارست - دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

حسم التعادل نتيجة مباراة دينامو بوخارست الروماني وفيزبريم المجري بنتيجة 31-31 في الجولة العاشرة من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، بمشاركة الثلاثي المصري: يحيى الدرع وممدوح هاشم وعلي زين.

وشهدت المباراة غياب يحيى خالد بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأسبوع الماضي.

وعرف اللقاء 14 هدفا مصريا للثلاثي، بواقع 4 للدرع لبطل المجر.

فيما سجل ممدوح هاشم 6 وعلي زين 4 لصالح دينامو بوخارست.

كما تحصل علي زين على بطاقة صفراء في اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فيزبريم بنتيجة 16-13.

وفي الشوط الثاني استطاع أصحاب الأرض من إدارك التعادل بفضل نتيجة 18-15.

وتألق حارس دينامو خليفة غضبان وفي التصدي لتسديدة رمية مباشرة في الثانية الأخيرة ليحسم نقطة التعادل لكل فريق.

ولم يخسر دينامو على أرضه للموسم الثاني على التوالي من فيزبريم.

التعادل الثاني على التوالي لبوخارست في المسابقة رفع رصيده لـ 11 نقطة في المركز الرابع.

بينما ظل فيزبريم ثانيا برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان والذي خسر من ماجديبورج الألماني بنتيجة 33-37.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة لربع النهائي من كلا المجموعتين في انتظار نتائج الملحق والتي يتأهل لها أصحاب الترتيب من الثالث إلى السادس.

دوري أبطال أوروبا لكرة اليد كرة يد علي زين ممدوح هاشم يحيى الدرع فيزبريم دينامو بوخارست
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