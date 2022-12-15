اسكواش - مصر إلى نهائي بطولة العالم للسيدات بالفوز على ماليزيا

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 22:13

كتب : FilGoal

نوران جوهر - مصر - اسكتلندا

تغلب منتخب مصر للاسكواش على ماليزيا في نصف نهائي بطولة العالم للسيدات 2022 في مصر بنتيجة 2-0.

جاء ذلك بفوز هانيا الحمامي على تشان يوين بـ 3 أشواط دون رد (11-8 \ 11-2 \ 11-5)

ثم بفوز نوران جوهر على أيفا أزمان بـ 3 أشواط مقابل شوط وحيد (11-8 / 13-11 / 3-11 / 11-4)

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ولم يتم لعب المباراة الثالثة بين نور الشربيني ضد ريتشيل أرنولد.

على الجانب الآخر يلعب منتخب مصر ضد الولايات المتحدة الأمريكية، التي فازت على إنجلترا بنتيجة 2-0.

وفازت صابرينا صبحي على جوليان كورتيس بـ 3 أشواط دون رد، فيما فازت أماندا صبحي على جاسمين هاتون بـ 3 أشواط مقابل شوط وحيد.

ولم تلعب المباراة الثالثة بين أوليفيا فيتشتر ولوسي ترميل.

وفي مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فازت هونج كونج على اسكتلندا 2-0، وفازت فرنسا على كندا 2-0.

بذلك يلعب هونج كونج وفرنسا لتحديد المركزين الخامس والسادس، فيما يلتقي كندا واسكتلندا لتحديد المركزين السابع والثامن.

أما في المراكز من التاسع إلى الثاني عشر، فازت جنوب إفريقيا على اليابان 2-1، وفاز أستراليا على سويسرا 2-1.

وبذلك يلعب جنوب إفريقي وأستراليا لتحديد المركزين التاسع والعاشر، فيما يلتقي اليابان وسويسرا لتحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

منتخب مصر للاسكواش اسكواش نوران جوهر هانيا الحمامي نور الشربيني
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