قائمة المصري – غياب العراقي ومروان وعنتر ودغموم في اختيارات حسام حسن الأولى لمباراة حرس الحدود

يفتقد النادي المصري لستة لاعبين أساسيين أمام حرس الحدود للإصابة، وفي مباراة حسام حسن الأولى بعد عودته لقيادة الفريق.

أعلن حسام حسن مدرب النادي المصري، قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

قائمة المصري شهدت غياب كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام طلائع الجيش، وكذلك يغيب محمد عنتر للإصابة، وأيضا عماد الدين بوبكر وحسن علي.

من جهة أخرى، يستمر غياب مروان حمدي، وعبد الرحيم دغموم للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة أيضا.

وعلى الجانب الآخر، يعود زياد فرج جناح الفريق للقائمة بعد غياب بسبب الإصابة خلال المباريات الأخيرة.

وجاءت قائمة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد – عصام ثروت – محمد شحاتة.

الدفاع: أسامة الجزار - إسلام أبو سليمة – حسين السيد – عمرو طارق – محمد دبش – عمرو السعداوي – إسلام المزين.

الوسط: عمرو موسى – أحمد الشيخ – إلياس الجلاسي – زياد فرج – إيزي إيميكا -محمد عبد اللطيف "جريندو".

الهجوم: فرانك إيتوجا – أنتوني أوكبوتو – عمرو مرعي.

المصري خسر المباراة السابقة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما خسر حرس الحدود أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

خسارة عجلت باستفدام حسام حسن للعودة إلى قيادة الفريق رفقة طارق سليمان الذي تولى قيادة الفريق خلال المباراتين السابقتين بشكل مؤقت خلفا لـ إيهاب جلال.

ويحتل المصري المركز الـ15 برصيد 6 نقاط، فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ18 والأخير برصيد نقطتين فقط.

ويلعب المصري مع حرس الحدود في الثالثة إلا ربع مساء الجمعة على ملعب السويس الجديد.