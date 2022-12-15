قائمة بيراميدز - استمرار استبعاد عبد الله السعيد أمام الإسماعيلي

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 22:03

كتب : بسام أبو بكر

عبد الله السعيد - الإسماعيلي × بيراميدز

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في الثالثة إلا الربع من عصر الجمعة، على استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة من بطولة الدوري.

ويغيب عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز للمرة الثانية على التوالي، بعد غيابه عن قائمة الفريق أمام الزمالك.

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وسبق للسعيد تمثيل الإسماعيلي، قبل انتقاله إلى الأهلي ثم إلى أهلي جدة، حتى عاد إلى مصر عبر بيراميدز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - هشام محمد - عبد الله مجدي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

الإسماعيلي بيراميدز الدوري المصري عبد الله السعيد
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