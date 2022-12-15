أرقام كتبت وأخرى ستكتب.. حلم الجيل الفرنسي ضد رقصة ميسي الأخيرة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 21:54

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - كيليان مبابي

مدرب واحد حصد كأس العالم مرتين على التوالي، وهو فيتوريو بوتسو مع منتخب إيطاليا عامي 1934 و1938، ولكن ديدييه ديشان مدرب فرنسا قريب من معادلة الإنجاز نفسه.

آخر منتخب توج بكأس العالم مرتين متتاليتين كان البرازيل في نسختي 1958 و1962، وفرنسا بطلة 2018 لديها فرصة محاكاة ذلك حين تلتقي بمنتخب الأرجنتين في نهائي 2022.

على الجانب الآخر، إما الثالثة، وإما يصبح الألبيسيليستي أكثر المنتخبات خسارة لنهائي كأس العالم، فماذا سيحدث بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي؟

أخبار متعلقة:
أدار القمة من قبل.. الكشف عن حكم نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة بعد خروج البرازيل.. ريفالدو يعلن دعمه للأرجنتين في كأس العالم المغرب يحتج على حكم لقاء فرنسا

تعرف على أرقام وتاريخ الطرفين في النهائيات عبر الفيديو التالي..

ليونيل ميسي كيليان مبابي كأس العالم قطر 2022 كأس العالم 2022 منتخب فرنسا منتخب الأرجنتين
نرشح لكم
نهاية الرحلة.. سانتوس يرحل عن تدريب البرتغال طاقم تحكيم قطري لمباراة تحديد المركز الثالث من كأس العالم 2022 أدار القمة من قبل.. الكشف عن حكم نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا حكيمي: قاتلنا حتى النهاية وخرجنا برأس مرفوع المغرب يحتج على حكم لقاء فرنسا النصيري: نشعر بإحباط شديد.. التوفيق لم يقف بجانبنا أمام فرنسا زياش يتحدث بعد خسارة نصف نهائي كأس العالم ويجز يطرح أغنية "عز العرب" قبل نهائي كأس العالم
أخر الأخبار
كرة يد - تعادل مصري.. دينامو بوخارست وفيزبريم يتعادلان في دوري أبطال أوروبا 5 دقيقة | كرة يد
اسكواش - مصر إلى نهائي بطولة العالم للسيدات بالفوز على ماليزيا 9 دقيقة | رياضات أخرى
قائمة المصري – غياب العراقي ومروان وعنتر ودغموم في اختيارات حسام حسن الأولى لمباراة حرس الحدود 10 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة بيراميدز - استمرار استبعاد عبد الله السعيد أمام الإسماعيلي 20 دقيقة | الكرة المصرية
أرقام كتبت وأخرى ستكتب.. حلم الجيل الفرنسي ضد رقصة ميسي الأخيرة 28 دقيقة | قطر 2022
ومن غيره؟ جوزيف أوشايا رجل مباراة المقاولون العرب وإنبي 50 دقيقة | الكرة المصرية
جولة العودة المكتملة.. المقاولون العرب يقلب تأخره لفوز أمام إنبي ساعة | الكرة المصرية
لا ريبوبليكا: توتنام يحارب ليفربول وأتليتكو على ضم أمرابط ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 3 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا 4 دوري أبطال إفريقيا - مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات.. بداية ونهاية في مصر