أرقام كتبت وأخرى ستكتب.. حلم الجيل الفرنسي ضد رقصة ميسي الأخيرة
الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 21:54
كتب : FilGoal
مدرب واحد حصد كأس العالم مرتين على التوالي، وهو فيتوريو بوتسو مع منتخب إيطاليا عامي 1934 و1938، ولكن ديدييه ديشان مدرب فرنسا قريب من معادلة الإنجاز نفسه.
آخر منتخب توج بكأس العالم مرتين متتاليتين كان البرازيل في نسختي 1958 و1962، وفرنسا بطلة 2018 لديها فرصة محاكاة ذلك حين تلتقي بمنتخب الأرجنتين في نهائي 2022.
على الجانب الآخر، إما الثالثة، وإما يصبح الألبيسيليستي أكثر المنتخبات خسارة لنهائي كأس العالم، فماذا سيحدث بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي؟
تعرف على أرقام وتاريخ الطرفين في النهائيات عبر الفيديو التالي..
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