لا ريبوبليكا: توتنام يحارب ليفربول وأتليتكو على ضم أمرابط

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط مع ماتيو كوفاسيتش - المغرب أمام كرواتيا

دخل توتنام سباق التعاقد مع سفيان أمرابط لاعب وسط منتخب المغرب ونادي فيورنتينا الإيطالي.

ويقدم أمرابط مستويات رائعة مع المغرب في منافسات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ويستعد أمرابط لقيادة المغرب خلال مواجهة كرواتيا ضمن مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم.

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وبحسب صحيفة " لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن توتنام مستعد لمحاربة ليفربول وأتليتكو مدريد للتعاقد مع أمرابط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح التقرير أن توتنام رصد 50 مليون للتعاقد مع أمرابط بناء على رغبة أنطونيو كونتي مدرب الفريق.

وأشار التقرير إلى أن فيورنتينا لا يريد بيع أمرابط ولكن العروض المغرية قد تغير قرار النادي الإيطالي.

فيورنتينا تعاقد مع أمرابط في يناير 2020 مقابل أقل من 20 مليون يورو قادما من هيلاس فيرونا.

صاحب الـ26 عاما شارك مع فيورنتينا خلال 20 مباراة خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات.

سفيان أمرابط توتنام فيورنتينا
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