في الجول يكشف سبب غياب مصطفى شلبي وسيف جعفر وعبد الله جمعة عن الزمالك ضد البنك

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 20:34

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيراميدز - مصطفى شلبي

شهدت قائمة الزمالك المستدعاة للقاء البنك الأهلي غياب الثلاثي مصطفى شلبي وسيف جعفر وعبد الله جمعة عنها فما هو السبب؟

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

سيف فاروق جعفر

النادي : الزمالك

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

حسبما علم FilGoal.com فإن مصطفى شلبي يعاني من شد وإجهاد في العضلة الخلفية ما تسبب في عدم قدرته على التواجد في القائمة.

أما سيف جعفر فتم استبعاده لوجهة نظر فنية من قبل مدرب الفريق جوسفالدو فيريرا.

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فيما يغيب عبد الله جمعة عن قائمة الزمالك لمعاناته من نزلة برد تسببت في غيابه عن المران.

أما فيما يخص اللاعبين الشباب محمد طارق وحسام أشرف فقرر الجهاز الفني السماح لهم بالتواجد مع فريق الشباب مواليد 2001 لارتباطه بخوض مباريات في الفترة المقبلة.

ويواجه الزمالك منافسه البنك الأهلي في استاد القاهرة غدا الجمعة في سابع جولات الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما خاض ست مباريات.

فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ12 بست نقاط من عدد المباريات ذاته.

الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري مصطفى شلبي سيف جعفر عبد الله جمعة
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