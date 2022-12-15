قائمة الزمالك – عودة الجزيري وعمر جابر.. وغياب مصطفى شلبي ضد البنك الأهلي

عاد سيف الجزيري لقائمة الزمالك استعدادا لملاقاة البنك الأهلي غدا الجمعة في سابع جولات الدوري في استاد القاهرة بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها عقب مشاركته في كأس العالم 2022.

كما عاد للقائمة عمر جابر بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز وكذلك محمد أشرف "روقا" عقب نهاية إيقافه.

فيما غاب عن القائمة مصطفى شلبي وعبد الله جمعة وسيف جعفر.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

في الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح

في الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

في الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما خاض ست مباريات.

فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ12 بست نقاط من عدد المباريات ذاته.