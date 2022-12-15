One Finance ترعى نهائي الدوري المصري للهواة

ترعى شركة One Finance لخدمات التمويل الاستهلاكي نهائي الدوري المصري للهواة.

يُقام نهائي الدوري المصري للهواة يوم السبت المقبل الموافق 17 ديسمبر 2022، على استاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس.

ولا تعد تلك الشراكة الوحيدة، فيتواجد نادي بيراميدز كشريك للمباراة النهائية التي تقام على ملعبه، كما من المنتظر أن يحضر نجوم من ممثل مصر في كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وتُلعَب المباراة في الثامنة مساءً بين فريقي بانثرز وجالاكتيكوس لتحديد بطل المسابقة.

ويتواجد نادي بيراميدز كشريك للمباراة النهائية التي تقام على ملعبه، كما من المنتظر أن يحضر نجوم من ممثل مصر في كأس الكونفدرالية.

وتقام البطولة برعاية OneFinance، بتغطية إعلامية مكثفة من FilGoal.com.

رسالة الدوري المصري للهواة هي نشر لعبة كرة القدم ومنح الجميع فرصة ممارستها مع التأكيد على دور الرياضة وكرة القدم المجتمعي في خلق روابط بين كل عناصر المجتمع المصري دون النظر لمستوى مادي أو اجتماعي، ودون اعتبار لعامل السن و المساهمة في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة بإنشاء أندية افتراضية غرضها المنافسة في مباريات وبطولات منظمة.

وإيمانا بتلك الأفكار، تأمل شركات 3بونط، وكورة ستاتس وFilGoal.com في استخدام كرة القدم كأداة في توعية المجتمع ونشر ثقافة الرياضة ولعب دور قوي لتنمية صناعة الرياضة وكرة القدم في مصر، مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع وحالة التنمية الاقتصادية في الدولة على كل المستويات والمجالات لتمكين المشروع من إفادة المجتمع بشكل إيجابي.