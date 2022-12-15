مران الأهلي – تدريبات بدنية.. واجتماع للجهاز الفني استعدادا للقاء فيوتشر

أتم الأهلي استعداداته للقاء فيوتشر غدا الجمعة في سابع جولات الدوري المصري.

وخاض الفريق مرانه اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة وشهدت تدرب اللاعبين بدنيا تحت إشراف مدرب الأحمال أندريس إندويا.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني، جانبًا من التدريبات المتنوعة، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات فنية وبدنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واجتمع كولر مع الجهاز الفني على هامش المران في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية بالفريق.

وستقام مباراة الغد في ملعب الأهلي WE السلام.

ويتصدر الأهلي جدول التريتب بـ18 نقطة بعدما خاض ست مباريات.

فيما يأتي فيوتشر رابعا بـ14 نقطة من عدد المباريات ذاته.