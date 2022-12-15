الاتحاد يعود لطريق الانتصارات في الدوري ويكلف فاركو الهزيمة الثانية

عاد نادي الاتحاد السكندري لطريق الانتصارات في مسابقة الدوري المصري.

وفاز الاتحاد على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وسجل كريستوفر مابولولو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

وحقق الاتحاد الفوز الأول في مسابقة الدوري بعد الهزيمة خلال المباريات الثلاث الماضية.

فيما تلقى نادي فاركو الهزيمة الثانية خلال الموسم الحالي بعد الخسارة من أسوان بهدف دون رد.

ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

فيما توقف رصيد فاركو عند 7 نقاط في المركز الثامن.

أحداث المباراة

بدأ نادي الاتحاد المباراة بضغط هجومي وشهدت الدقيقة التاسعة هدف ملغي بداعي وجود تسلل على محمود علاء.

وأهدر مروان عطية فرصة تسجيل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد رأسية متقنة مرت أعلى مرمى فاركو بقليل في الدقيقة 34.

ومع بداية الشوط الثاني حصل الاتحاد السكندري على خطأ على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين بسبب وجود لمسة يد على الحارس محمد سعيد شيكا من خارج منطقة الجزاء.

وأرسل صبري رحيل عرضية متقنة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة قابلها مابولولو برأسية من على القائم الأول مرت لداخل الشباك في الدقيقة 64.

وأنقذ المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد فرصة مؤكدة بعد تسديدة قوية من عمرو جمال مهاجم فاركو.

وواصل نادي فاركو محاولاته على مرمى الاتحاد بحثا عن تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى.