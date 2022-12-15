المزيد من التأكيدات.. ريكورد: سانتوس يرحل عن البرتغال.. ومورينيو الهدف الأول

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 18:56

كتب : FilGoal

فرناندو سانتوس مدرب البرتغال

يبدو أن رحيل فيرناندو سانتوس من منصبه كمدير فني لمنتخب البرتغال أصبح وشيكا وأقرب إلى الرسمي بمرور الوقت.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية في تقرير لها اليوم الخميس أن سانتوس ترك المنتخب البرتغالي بالفعل لينهي حقبة استمرت لثماني سنوات.

يأتي ذلك رغم استمرار تعاقد سانتوس حتى يورو 2024.

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وخلال تلك السنوات الثمانية قاد سانتوس منتخب البرتغال للفوز بلقب اليورو للمرة الأولى في التاريخ في سنة 2016، كما توج بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2019.

وأوضح التقرير أن الهدف الأول لفيرناندو جوميز رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم هو جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي.

ويأتي نبأ رحيل سانتوس عن منصبه بعد يومين من تأكيد صحيفة "أبولا" البرتغالية أنه أصبح قريبا من فسخ التعاقد بعد الإقصاء من كأس العالم 2022.

وودع منتخب البرتغال المونديال من ربع النهائي بالهزيمة من المغرب بهدف دون رد.

فيرناندو سانتوس البرتغال مورينيو
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