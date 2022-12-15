انتهت الدوري المصري - المقاولون (3) (2) إنبي.. عودة رائعة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 18:55

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والمقاولون العرب في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع برصيد 7 نقاط، فيما يحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
شراكة استراتيجية بين نادي بيراميدز والدوري المصري للهواة الإسماعيلي يعلن في بيان نهاية أزمة لاعبيه الدرجة الثانية - فوز نبيل محمود الأول.. وشقيق بامبو يسجل في تعادل شبان قنا التشكيل - إنبي والمقاولون العرب بـ ثلاثي دفاعي

--

انتهت

ق 72: لاعبو إنبي يهدرون فرصة محققة لإدارك التعادل

ق 63: جووول جوزيف أوشايا يسجل من ركلة جزاء

ق 62 ركلة جزاااء للمقاولون العرب

ق 56: جووول التعااادل.. ركلة ثابتة ورأسية قوية من أوشايا تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 23: جووول تقليص الفارق.. لؤي وائل يتابع كرة مرتدة من يد الحارس بعد رأسية فاروقا نور الدين

ق 18: جووول الثاااني.. رفيق كابو يسجل من انفراد بتسديدة قوية في منتصف المرمى.

ق 15: جووول أووول.. بينية من رفيق كابو وتسديدة من قفة بعد مراوغة فاروقا نور الدين تسكن الشباك

ق 10: أحمد أمين "قفة" يسجل هدفا ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل.

بداية اللقاء

المقاولون المقاولون العرب إنبي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
حسام حسن: المصري يمر بظروف صعبة .. ورسالة للجماهير الجمل: حالة لاعبي الإسماعيلي تتطلب العمل النفسي أكثر من التكتيكي قائمة الإسماعيلي - أيمن الجمل يختار 22 لاعبا أمام بيراميدز.. وعودة صالح جمعة نادر قمر الدولة يدير مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري قائمة فيوتشر - علي ماهر يختار 22 لاعبا للقاء الأهلي.. وغياب ناصر ماهر وأحمد عاطف أمين عمر يدير مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري رابطة الأندية تعلن فوز محمد الشناوي بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة للدوري شوقي غريب يروي قصة إهدار جمال حمزة للوقت في 2001
أخر الأخبار
حسام حسن: المصري يمر بظروف صعبة .. ورسالة للجماهير ساعة | الكرة المصرية
أبو الرجال لـ في الجول: شاركت في 4 مباريات بـ كأس العالم 2022.. ولم أتلق اتصالا من كلاتنبرج ساعة | قطر 2022
الجمل: حالة لاعبي الإسماعيلي تتطلب العمل النفسي أكثر من التكتيكي 2 ساعة | الكرة المصرية
قائمة الإسماعيلي - أيمن الجمل يختار 22 لاعبا أمام بيراميدز.. وعودة صالح جمعة 2 ساعة | الكرة المصرية
نادر قمر الدولة يدير مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
قائمة فيوتشر - علي ماهر يختار 22 لاعبا للقاء الأهلي.. وغياب ناصر ماهر وأحمد عاطف 2 ساعة | الكرة المصرية
أمين عمر يدير مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
مدافع كرواتيا: ميسي لاعب مختلف عندما يلعب مع الأرجنتين.. والأخطاء جزء من كرة القدم 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 3 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا 4 دوري أبطال إفريقيا - مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات.. بداية ونهاية في مصر