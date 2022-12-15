انتهت الدوري المصري - المقاولون (3) (2) إنبي.. عودة رائعة
الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 18:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والمقاولون العرب في الجولة السابعة من الدوري المصري.
ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع برصيد 7 نقاط، فيما يحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.
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انتهت
ق 72: لاعبو إنبي يهدرون فرصة محققة لإدارك التعادل
ق 63: جووول جوزيف أوشايا يسجل من ركلة جزاء
ق 62 ركلة جزاااء للمقاولون العرب
ق 56: جووول التعااادل.. ركلة ثابتة ورأسية قوية من أوشايا تسكن الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 23: جووول تقليص الفارق.. لؤي وائل يتابع كرة مرتدة من يد الحارس بعد رأسية فاروقا نور الدين
ق 18: جووول الثاااني.. رفيق كابو يسجل من انفراد بتسديدة قوية في منتصف المرمى.
ق 15: جووول أووول.. بينية من رفيق كابو وتسديدة من قفة بعد مراوغة فاروقا نور الدين تسكن الشباك
ق 10: أحمد أمين "قفة" يسجل هدفا ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل.
بداية اللقاء