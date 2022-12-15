شراكة استراتيجية بين نادي بيراميدز والدوري المصري للهواة

عقد نادي بيراميدز شراكة استراتيجية مع الدوري المصري للهواة.

ويتواجد نادي بيراميدز كشريك للمباراة النهائية التي تقام على ملعبه، كما من المنتظر أن يحضر نجوم من ممثل مصر في كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

ويُقام نهائي الدوري المصري للهواة يوم السبت المقبل الموافق 17 ديسمبر 2022، على استاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس.

وتُلعَب المباراة في الثامنة مساءً بين فريقي بانثرز وجالاكتيكوس لتحديد بطل المسابقة.

ويتواجد نادي بيراميدز كشريك للمباراة النهائية التي تقام على ملعبه، كما من المنتظر أن يحضر نجوم من ممثل مصر في كأس الكونفدرالية.

وتقام البطولة برعاية OneFinance، بتغطية إعلامية مكثفة من FilGoal.com.

ويعمل الدوري المصري للهواة على إعطاء الفرصة للأجيال العديدة التي لا تمتلك الفرصة للعب في ناد أو ممارسة لعبتها المُفضلة.