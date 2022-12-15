الإسماعيلي يعلن في بيان نهاية أزمة لاعبيه

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 18:40

كتب : بسام أبو بكر

الإسماعيلي - بيان رسمي

أصدر مجلس إدارة الإسماعيلي بيانا رسميا اليوم الخميس أكد خلاله انتظام اللاعبين في المران استعدادا لمباراة بيراميدز.

ويواجه الإسماعيلي منافسه بيراميدز في ملعب الإسماعيلية في سابع جولات الدوري.

وأشار بيان الإسماعيلي إلى أن الإدارة تقدر إعلاء اللاعبين لمصلحة الفريق وتحملهم المسؤولية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

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وأكد البيان أن إدارة الإسماعيلي تقوم بكافة التدابير اللازمة لإيجاد حل سريع للأزمة لإسعاد جماهير النادي من خلال استعادة مكانته المعهودة.

وطالب الإسماعيلي جماهيره ومؤسسات الدولة بالوقوف خلف النادي للخروج من الأزمة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بعد مرور ست جولات وحصد خلالهم ثلاث نقاط.

الإسماعيلي الدوري المصري
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