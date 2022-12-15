التشكيل - إنبي والمقاولون العرب بـ ثلاثي دفاعي

يبدأ المقاولون العرب وإنبي لقائهما بثلاثي دفاعي في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويقود محمد سالم هجوم ذئاب الجبل، فيما يبدأ أحمد أمين "قفة" في هجوم الفريق البترولي.

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: لؤي وائل – فاروقا نور الدين – عمر فايد

الوسط: جوزيف أوشايا – أحمد الشيمي – عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب

الهجوم: لويس إدوارد –محمد سالم -جون أوكلي

وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: محمد حامد – خالد رضا - أحمد كالوشا –

الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - أحمد يوسف – مصطفى شكشك

الهجوم: عماد ميهوب – أحمد أمين "قفة" - رفيق كابو

ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع برصيد 7 نقاط، فيما يحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.