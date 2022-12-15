الدرجة الثانية - فوز نبيل محمود الأول.. وشقيق بامبو يسجل في تعادل شبان قنا

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 18:02

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حقق نبيل محمود انتصارا في مباراته الأولى مع المنيا بالفوز على الجونة في الجولة العاشرة من مجموعة الصعيد لـ دوري الدرجة الثانية.

وانتصر المنيا بنتيجة 2-1 سجلهما جون مباتشو وحسام إيفونا هدف للجونة ليرتفع رصيد المنيا إلى 9 نقاط.

وفاز أسمنت أسيوط على المدينة المنورة بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد الفريق إلى13 نقطة.

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وتعادل شبان قنا مع كيما أسوان بهدف لكل فريق سجلهما، أحمد شعبان من ركلة جزاء لكيما وعمرو بامبو شقيق كريم بامبو لشبان قنا.

وحسم التعادل 3 مباريات أخرى، وتعادل النصر للتعدين مع الألومنيوم بهدف لكل فريق، فيما تعادل التليفونات مع المقاصة بهدفين لكل فريق، وتعادل طامية مع لافيينا سلبيا.

مجموعة القاهرة

خسر المصرية للاتصالات من الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف دون رد.

مجموعة بحري

انتصر الهلال على بايونيرز بهدفين دون رد سجلهما يوسف محمد وعماد محمد.

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