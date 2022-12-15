كرة يد - الأهلي يوقع عقود استضافة السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

أقام النادي الأهلي حفلا لتوقيع عقود استضافة بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد رقم 39 رجال وسيدات، وبطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد رقم 30 رجال وسيدات خلال شهر مايو المقبل.

وحضر الحفل محمود الخطيب رئيس النادي ومنصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والعامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد مرتجى أمين الصندوق، ومحمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

وأهدى الخطيب درع وعلم النادي وقميص فريق كرة اليد إلى رئيس الاتحاد الإفريقي، وأيضا بإهداء درع وعلم النادي وقميص فريق كرة اليد إلى رئيس الاتحاد المصري.

وأعرب منصورو أريمو عن سعادته بالتواجد اليوم داخل النادي الأهلي بمقره بالجزيرة لتوقيع اتفاقيتي بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وكأس السوبر الإفريقي.

وقال "نحن على ثقة كاملة في قدرة وإمكانات الأهلي على التنظيم وخروج البطولتين بالشكل اللائق والمتوقع والذي تعودنا عليه من النادي الأهلي والدولية المصرية بشكل عام".

وأضاف "المشاركة مع أندية بحجم النادي الأهلي أمر يسعدنا دائما، وإنه لمن دواعي سروري أن أكون متواجدا اليوم وألتقي محمود الخطيب رئيس النادي، والذي حقق طفرة كبيرة داخل الأهلي بفضل خبراته وخبرات مجلس الإدارة".

وشدد "الحكومة المصرية دائما ما توفر الإمكانات لنجاح أي بطولة تقام داخل مصر، وأنه سيكون هناك تضافر من كافة الجهات، سواء من وزارة الشباب والرياضية أو الحكومة المصرية بشكل عام لتوفر الأجواء المناسبة للوفود المشاركة".

وأردف "نثق في كفاءة وقدرة النادي الأهلي ومصر على تنظيم البطولتين والعمل الدؤوب لتقديم أفضل مستوى، وبما يضمن النجاح للبطولتين، كما هو معتاد في أي بطولة يتم تنظيمها داخل مصر وتسند إلى مسئولي النادي الأهلي".

من جانبه قال الخطيب: " النادي يملك بنية تحتية متكاملة، وسبق له استضافة البطولتين، وذلك في إطار تأكيد قدرات مصر على تنظيم واستضافة البطولات الكبرى".

وشدد "الأهلي سيبذل كل الجهود من أجل خروج البطولة بصورة مشرفة تليق بعراقة وتاريخ اللعبة ومكانة الأهلي داخل القارة".

وقال محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: "الأهلي واجهة مشرفة للرياضة المصرية، وتنظيمه للبطولتين يأتي تزامنا مع اليوبيل الذهبي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد، مما يعكس المكانة التي يحظى بها الأهلي، والثقة الكبيرة في قدراته التنظيمية، خاصة أن النادي سبق له تنظيم البطولتين بشكل مميز للغاية".

وأضاف "الأهلي يملك إمكانات وبنية تحتية تجعله جديرا باستضافة أكبر الفعاليات، وأن الاتحاد المصري لديه ثقة مطلقة في أن النادي سوف ينظم أفضل نسخة للبطولتين، في ظل الكوادر المؤهلة والملاعب والصالات التي تضعه دائما في مقدمة المؤسسات الرياضية الكبيرة".