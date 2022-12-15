حكيمي: قاتلنا حتى النهاية وخرجنا برأس مرفوع

يؤمن أشرف حكيمي مدافع المغرب بأن فريقه لم يدخر جهدا في منافسات كأس العالم 2022، مشددا على فخره بما قدمه الفريق في المونديال.

وخسر منتخب المغرب من فرنسا بهدفين دون رد في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022، لينافس على الميدالية البرونزية أمام كرواتيا.

وقال حكيمي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لم ندخر جهدا من أجل تحقيق حلم هذا الفريق وحلم المغاربة وكل من ساندنا".

وأضاف "الحلم انتهى في الدور نصف النهائي لكن لا يمكن إلا أن نكون فخورين بما حققناه في هذا المونديال".

وتابع لاعب باريس سان جيرمان "لقد قاتلنا حتى النهاية وخرجنا برأس مرفوع".

وشدد "سنستمر في العمل وفي بذل كل جهدنا من أجل هذا الوطن. شكرا لكم جميعا لمساندتكم لنا خلال هذا المونديال".

وضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمغرب في النسخة الجارية من كأس العالم.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

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وأصبح ذلك التأهل الثاني على التوالي للديوك لخوض النهائي التاريخي.

كما أن منتخب فرنسا أصبح أول فريق يصل لنهائي المونديال مرتين متتاليتين بعد البرازيل التي حققت الأمر ذاته في 1994 و1998 و2002.