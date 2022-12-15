سجل هدفا وصنع آخر.. محمد شكري رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وأسوان
الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 17:32
كتب : FilGoal
حصد محمد شكري جائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وأسوان في الجولة السابعة من الدوري المصري.
وسجل شكري هدفا وصنع آخر في فوز سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين من المسابقة.
وارتفع رصيد سيراميكا عند النقطة 10 في المركز السادس بينما توقف رصيد أسوان عند النقطة 6 في المركز الـ14.
وجاءت أرقام شكري في المباراة كالآتي:
عدد الدقائق: 90
عدد الأهداف: 1
عدد صناعة الأهداف: 1
دقة التمرير: 67%
عدد مرات لمس الكرة: 66
عدد الفرص المحققة: 3
عدد التمريرات في الثلث الأخير: 9
عدد الالتحمات الأرضية الصحيحة: 2 من 5
عدد الالتحمات الهوائية الصحيحة: 4 من 5
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