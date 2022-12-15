انتهت في الدوري - الاتحاد (1) - فاركو (0).. 3 نقاط ثمينة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فيوتشر - مابولولو

يلعب الاتحاد السكندري ضد سموحة ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

فيما يتواجد فاركو في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

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ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباة الاتحاد وفاركو.

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نهاية المباراة

90+4 محاولات مستمرة من فاركو بحثا عن تسجيل هدف التعادل

ق90 لاعبو الاتحاد يطالبون بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على لاعب فاركو

ق86 إبراهيم حسن يقود هجمة مرتدة ويرسل تمريرة لمباولولو يبعدها دفاع فاركو.

ق76 المهدي سليمان ينقذ هدف التعادل بعد تسديدة قوية من عمرو جمال

ق69 فرصة محققة تضيع من مروان عطية لاعب الاتحاد وتمر بجوار القائم

ق58 كريستوفر مابولولو يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني وتصدي رائع من حارس فاركو

ق46 مابولولو يسجل الهدف الاول من ضربة رأسية رائعة بعد عرضية صبري رحيل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق38 تسديدة قوية من ساليف مورو تمر أعلى مرمى فاركو بقليل

ق34 مروان عطية يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بعد ضربة راسية متقنة مرت اعلى مرمى فاركو بقليل.

ق28 عرضية جديدة خطيرة من صبري رحيل يتصدى لها حارس فاركو

ق19 عرضية خطيرة من خالد الغندور لاعب الاتحاد يبعدها محمد سعيد حار س فاركو بصعوبة.

ق9 هدف ملغي لنادي الاتحاد بداعي التسلل على ساليف مورو

ق5 سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات المباراة

انطلاق المباراة

نادي الاتحاد نادي فاركو
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